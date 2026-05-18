DALY MIRROR ?

Ce long texte intitulé MISE AU POINT n’est pas signé Harry Diboula mais Didier Daly qui est actuellement dans le labyrinthe de me too Guadeloupe.
L’homme est en mode « Man in the mirror » et le prix du pop corn atteint des sommets en Guadeloupe.
mai 17th, 2026
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