Et si Patrick Bruel s’appelait Patrick Bagayoko…

mai 17th, 2026

Et si Patrick Bruel s’appelait Patrick Bagayoko. Eh bien. Il serait déjà en prison car la France est de plus en plus le pays des doigts dans l’homme noir.

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