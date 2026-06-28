Eric …Virgal…virgule… point à la ligne

L’air de rien, sa vie est un circulaire hub empreint de lubriques aller-retour. Fait de vibrants va-et-vient que le temps qui passe n’impacte point. Que tal hombre ? Coïtal au beau milieu du donbré garni de boules ? Son vit musical survit dans un humide monde visqueux. Il sait donner le la là où le zouk dit …fok.

Eric Virgal est tout simplement un mâle canard. Aujourd’hui, entre demi et siècle, il demeure ce romantique qui ne va qu’au coeur, celui qui sait faire chanter les mots qui apaisent les maux avec ou sans hémoglobine mérite que je lui dise que je l’aime comme on aime un frère. Un grand frère. Truly. Putain…j’espère que ça restera entre nous poto. Promis ?🎂🎁🍆