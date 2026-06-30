Valérie Vertale-Loriot…1er Festival culturel de Fort-de-France…1ère ode à la médiocratie foyalaise

Valérie Vertale-Loriot est la nouvelle élue en charge de la culture à Fort-de-France. 2026…55ème Festival culturel de la ville chère à Aimé Césaire et à Émia Eriasec et 1er éjaculat de la médiocrité de l’organisation foyalaise.

Une AFFICHE où on peut noter deux fautes empreintes de laxisme créole.

L’auteur et metteur en scène s’appelle VALÉRY RODRIGUEZ. Et il manque un É au mot CHORGRAPHIES.

Alors Valou…tu avales ou ? 🤣🤣😂😆😅😅

…Allo …tototo…Valou…j’oubliais…

JUILLET avec deux i. Putain…Pétain…comment peut-on ? 🤪😝😝😝😜🤪🤪