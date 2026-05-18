Martinique : Today is the category C day

mai 18th, 2026

Today is the category C day. Ce jour se déroulera dès 8h le procès concernant le détournement de 3.2 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique. À suivre…

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