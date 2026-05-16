SMTVD …nouveau président…mais surtout nouveau BORDEL

mai 16th, 2026

Le SMTVD vient d’élire en Martinique son nouveau président. Ok. Mais ce n’est pas le plus grave. Le cas de l’actuelle DGS n’aurait aucun mal à trouver sa place dans la Saison 2 de Bandi.

À Bondamanjak, on vient de recevoir un document de 21 pages capable de fertiliser le cuir chevelu d’un chauve pour permettre à ce dernier de s’arracher les cheveux en mode développement durable.

Pour l’heure, on livre quelques feuilles à la sagacité collective des factices de l’île chère à Émia Eriasec…

car ce dossier qui fait notamment dans l’errance juridique, le conflit d’intérêt et l’abus de biens sociaux, aura du mal à être recyclé dans un bac qui franchit largement la ligne jaune. À suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer