Vendredi 28 mars 2025, 9h45…l’ex député dépité Johnny Hajjar qui n’a plus aucun mandat majeur sort d’un pas sévère de la Préfecture de la Martinique. Ces photos ont été prises dans la rue d’un certain Victor. Sévère lui aussi comme cet homme qui travaille désormais sur la vie chère qui plombe quotidiennement l’île chère à Émia Eriasec, arbore une look en phase avec ces nouvelles fonctions. Jean/baskets proche du « peuple » qui fait la quête ou la manche même le dimanche. Comme quoi le kumquat.