Détournement de fonds publics à la Collectivité Territoriale de Martinique : on a franchi la barre des 2 700 000 €

Oh mon dieu…vite il me faut avaler un Boskaf-Burger dans un Airbnb pour digérer et gérer cette information qui a pris de la hauteur grâce à Armand Duplantis . Une information créole qui vient de tomber sur le téléscripteur de Bondamanjak.

Le détournement de fonds publics à la Collectivité Territoriale de Martinique aurait allègrement franchi la barre des 2 700 000 €. Dans la foulée, le 25 mars dernier, le conseil de discipline sans attendre le volet judiciaire de ce scandale financier aurait révoqué et licencié l’employée de catégorie C impliquée. À suivre