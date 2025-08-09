La Collectivité Territoriale de Martinique est dans une errance sans précédent. Elle a échoué. Serge Letchimy en bon incompétent a échoué. L’île chère à Émia Eriasec est à la rue. Elle est au bord (et je suis gentil) de la banqueroute. Voilà une compilation de plusieurs articles de Bondamanjak qui mettent en lumière ce séisme financier. Aussi, nous proposons aux structures, entreprises, associations, à qui la CTM doit de l’argent de nous contacter car il est importer de dénoncer ce fumiste. Mail : [email protected] Téléphone : +33768440950. N’ayez pas peur de la peur. Intégrez la peur.
La Collectivité Territoriale de Martinique DOIT …233 000 euros au Comité Régional des pêches mais pas que…
La Collectivité Territoriale de Martinique doit 156 millions d’euros au CHUM
La Collectivité Territoriale de Martinique doit 156 millions d'euros au CHUM
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) doit 1 200 000 euros à Antel Présence
La Collectivité Territoriale de Martinique DOIT 1 250 000 € aux télévisions privées de l'île chère à Emia Eriasec
La Collectivité Territoriale de Martinique doit 2 000 000 € à l’école Rama
La Collectivité Territoriale de Martinique doit 2 000 000 € à l'école Rama
La Collectivité Territoriale de Martinique doit 1 400 000 € au Couvent de Cluny
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) doit…12 millions d’euros à l’Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes (IMFPA)
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) doit…12 millions d'euros à l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes (IMFPA)
Nouvelle prise de hauteur économique en Boskafie : la Collectivité Territoriale de Martinique doit près de 8 000 000 € à Caraïb Moter
Nouvelle prise de hauteur économique en Boskafie : la Collectivité Territoriale de Martinique doit près de 8 000 000 € à Caraïb Moter