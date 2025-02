La Collectivité Territoriale de Martinique doit 2 000 000 € à l’école Rama

🎶🎶Et ça continue encore et encore c’est que le début d’accord d’accord 🎶🎶. La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) doit près de 2 millions d’euros à L’école adventiste RAMA (c’est ce que nous a dit le gestionnaire la semaine dernière à l’occasion d’une rencontre avec les parents d’enfants partant en voyage en Alabama sur la route de l’esclavage )

Il a expliqué que l’établissement ne pourra pas avancer les fonds pour certains parents comme ça a pu se faire par le passé. Pourtant Serge Letchimy continue à voyager à 6000 euros le billet d’avion. Tiens…2 000 000 € comme disent Anicet et Antoine…ça me rappelle quelque chose…