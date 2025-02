La Collectivité Territoriale de Marti,nique (CTM) doit…12 millions d’euros à l’Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes (IMFPA)

Plus rien ne va en Martinique. La situation financière est ca-tas-tro-fric. En réalité c’est le début de la fin. Tatache cherche un poste dans un ministère. Eh oui cette face de Râ va quitter le navire boskafien. En attendant, les choses s’aggravent pour les satellites qui sont plutôt en mode orbite dans le fion. C’est le cas de l’Institut Martiniquais de Formation Professionnelle Pour Adultes (IMFPA) à qui la Collectivité Territoriale de Martinique doit la coquette somme de 12 000 000 d’euros. De quoi acheter des tonnes de croquettes pour chyien maré sé pou lapidé. Non non pa pléré…le pire arrive…puisque les salaires du mois de mars risquent d’être payés en Chauvecoin…le pendant PPM du Bitcoin.