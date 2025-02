Collectivité Territoriale de Martinique …le PNRM licencie à l’insu de son plein gré…46 employés

Rien ne va plus en Martinique. Ce n’est plus l’alignement des planètes….c’est le lafouka des satellites. Alors qu’on nous dit dans l’oreillette que l’IMS serait également un hub de détournement de fonds. On n’ose pas le croire mais alors que notre enquête est en cours, un autre satellite, le Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM) licencie sous forme de non renouvellement de contrat… 46 personnes.

46 hommes et femmes. 46 familles. 46 drames humains.

En sus…on apprend que le PNRM ne peut pas prétendre aux Fonds Européens comme avant car ils ne sont pas à jour du paiement de leurs charges sociales. Ça sent la merde. Cette fois…il va falloir une urgente et inévitable mise sous tourterelles pour prendre de la HAUTEUR. À suivre.