Serge Letchimy alias Tèt Boskaf l’unique est désormais un pathétique marchand de tapis. La Collectivité Territoriale de Martinique DOIT 233 000 euros au Comité Régional des pêches pour l’année 2024. Mais ce n’est pas le plus grave au coeur de la démocratie participative. Cet incompétent, propose à cette entité de lui verser : 165 000 euros entre aujourd’hui et le 31 février prochain. MDR. Le plus grave c’est que pour 2023…il manque 50 000 euros. Il faut vraiment que ce nul se casse.

Août 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?