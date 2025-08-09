La Collectivité Territoriale de Martinique DOIT …233 000 euros au Comité Régional des pêches mais pas que…

août 9th, 2025

Serge Letchimy alias Tèt Boskaf l’unique est désormais un pathétique marchand de tapis. La Collectivité Territoriale de Martinique DOIT 233 000 euros au Comité Régional des pêches pour l’année 2024. Mais ce n’est pas le plus grave au coeur de la démocratie participative. Cet incompétent, propose à cette entité de lui verser : 165 000 euros entre aujourd’hui et le 31 février prochain. MDR. Le plus grave c’est que pour 2023…il manque 50 000 euros. Il faut vraiment que ce nul se casse.

Août 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

Août 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer