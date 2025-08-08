39ème Tour de Martinique des yoles rondes…quand la FRANC-MAÇONNERIE monte sur les bois dressés

Comme disait mon prof d’histoire de terminale François Rosas : « Mi sa que je cherchais ». Depuis plusieurs jours je cherche à comprendre ce qui a vérolé la 39ème édition du Tour de la Martinique des yoles rondes. Mais une chape de plomb a renforcé une omerta quasi culturelle qui règne dans le monde de la yole.

Sa ka pasé anlè lanmè paka répété a tè. Oups. Sauf que moi, j’ai du mal à accepter les oups. Alors j’ai creusé.

J’ai vu autour de moi des gens sortir du groupe Whatsapp de Bondamanjak. Me dire que je ne comprenais rien à cette énième spécificité créole. Me demander ce que j’avais contre la « présidente » factice.

Je comprends aujourd’hui mieux leur agacement fébrile et fielleux. Car ils savent que je ne suis pas du genre à lâcher l’écoute. Peu importe ce que ça coûte. Et paf. Tel un furoncle comme dit mon oncle…le pus n’en pouvait plus. il a giclé comme chibre chilien.

Eh oui…la franc-maçonnerie a gangréné grandement la 39ème édition du Tour de Martinique des yoles rondes.

Les « frères » trois points sont identifiés. Je comprends mieux. Beaucoup mieux. L’enquête continue. À suivre. :.

gilles dégras