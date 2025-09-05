Malgré son NON en rut…Claude Lise a une rue à son nom… Letchimy lui est à la rue comme un vit russe

Les caisses de la Collectivité Territoriale de Martinique sont vides. Mince. Pas évident donc de corrompre avec des liasses en liesse. La solution pour graisser la patte de Claude Lise est de donner son nom à une rue. Mais notre Cloclo créole n’est pas né à l’époque de l’invention poisson pané. Et pour lui pas question de confondre l’anus et Findus. Heureusement. Y l’IA. Awa. Intelligence humaine.

Le premier président de l’Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique n’est pas tombé de la dernière pluie. Et pour lui, l’organisation d’un Congrès en octobre 2025 n’est pas une bonne idée. Pire. C’est une mauvaise idée. La situation politique nationale connaît une rare gastro-entérite. Et la Martinique on va appelé ça une cacarèle créole…spécificité oblige.

Aussi, il ne va pas apporter son soutien à cette démarche. C’est ce qu’il a dit à Serge Letchimy récemment lors de l’entretien qu’il a eu avec le « schizophrène de Plateau Roy » en présence de Hugo Toussay qui sait tout tout en toussant.

Même s’il ne partage pas ce nouveau surnom attribué qui circule sous les vestes et les robes à la CTM, l’ancien médecin puise profondément dans la sagesse et surtout la déontologie pour ne pas diagnostiquer la démence. Merci CL pour ce clin d’oeil de borgne qui nous offre un regard loli sur la situation.

gilles dégras