Le Tour 2026 aurait pu être le Tour du souvenir…

La Fédération des yoles-ronde de Martinique a publié récemment le tracé du 40ème Tour de Martinique 2026, comme une résurgence du premier tour de Martinique de 1985. Ce n’était pas le tout premier puisque bien avant, il y avait déjà eu 3 tours dans les années 60 ; mais c’était une autre époque, un autre monde. Les passionnés et les anciens ont quand même gardé la mémoire de Etoile, Frisson, Odyssée et Mouette.

Pour le premier Tour de l’ère moderne, en ce dimanche 11 août 1985, 8 yoles étaient au départ à Sainte-Anne : Monoprix (Désiré Lamon) du Marin, Nissan (Charles Exilie) du François, Valda (Frantz Ferjules) du Robert, Locatel (Marius Malbert) du Robert, Tac O tac (Guy Melidor) du Vauclin, Raissa du Vauclin, Caresse Antillaise du François et Kisa ou pé di (Raoul Pancrace) du Marin.

Pour le Tour 2026, on ne sait pas encore combien de yoles seront au départ de Sainte-Anne de 26 juillet. Le marasme économique mais aussi l’augmentation incessante des besoins des équipages en termes de qualité des matériels (embarcation, voiles, gréements, …) et des équipements, mais aussi en soins, en hébergement, en nutrition, explosent les budgets. Pour exister, il faut des moyens et de moins en moins d’associations arrivent à mobiliser des partenaires, quelquefois effrayés par les sommes nécessaires pour figurer. On est loin des coursiers qui dormaient dans des écoles ou qui se frottaient les mains écorchées de jus de citron en se frictionnant de bay rum.

Les étapes du Tour 2026

Etape 1 Gabriel Melidor (Dimanche 26 juillet) : Sainte-Anne /Vauclin

Etape 2 Frantz Ferjules (Lundi 27 juillet) : Vauclin/Robert

Etape 3 Eugène Mith (Mardi 28 juillet) : Robert/Trinité

Etape 4 François Lagin (Mercredi 29 juillet) : Trinité/Saint-Pierre

Etape 5 Charles Exilie (Jeudi 30 juillet) : Saint-Pierre/Fort-de-France

Etape 6 Romain Lassource (Vendredi 31 juillet) : Fort-de-France/Anses-d’Arlet

Etape 7 Raoul Pancrace (Samedi 1er août) : Anses-d’Arlet/Rivière-Pilote

Etape 8 Désiré Lamon (Dimanche 2 août) : Rivière-Pilote/Sainte-Anne

Rien d’original dans ce tracé calqué en partie sur celui de 1985. Pour fêter ce quarantième anniversaire, on aurait aimé un nouveau tour à l’envers comme celui de 2015. Mieux, ça aurait été bien que le tracé du tour 2026 ait été reproduit à l’identique de celui de 1985 avec une majestueuse étape Fort-de-France/Sainte-Anne. Réel !

Les trois journées manquantes pouvant être meublées de trois étapes en ligne (Sainte-Anne/Rivière-Pilote, Rivière-Pilote/Anses d’Arlet et Anses-d’Arlet/Sainte-Anne).

Ça, ça aurait eu de la gueule et ce 40ème Tour aurait été marqué d’un souvenir impérissable.

Manque d’imagination ? Manque d’audace ? Conformisme ? Va savoir !

Le Tour 2026 aurait pu être le Tour du souvenir…

… Il est déjà celui de l’hommage aux grands noms de ce sport et cette année, et c’est très bien. Alors, on s’en contentera car il a le mérite de remettre sur le devant de la scène des grands noms, de très grands noms. Ceux de nos héros pour la plupart oubliés dont la science de la course, la connaissance de la mer, le courage et les prouesses sur l’eau ont ébloui les martiniquais et placé la yole sur le piédestal festif et populaire qu’elle a aujourd’hui.

Photo : Le Tour à l’envers devant Bellefontaine