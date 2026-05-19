Pourquoi un amant de l’agent de catégorie C n’a pas été cité dans le procès du détournement de 3.2 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique ?

La justice en Martinique a-t-elle les yeux loli ? C’est une bonne question. Une importante question, car ce 18 mai 2026 beaucoup de ceux et celles qui ont assisté à ce procès au palais de justice de Fort-de-France n’avaient qu’une interrogation à la bouche. « Pourquoi on ne parle pas de lui ? ». Alors ce « lui » impersonnel titillait les férus-es de titiris mais aussi ceux qui raffolent du homard. Ce « lui » serait un amant de la miss.

Pendant ce temps-là, l’agent de catégorie C était à la barre de salle d’audience C. Tiens drôle de hasard.

Durant 2h45, elle alterna quelques larmes d’anoli aimant les ânes au lit et une sérénité qui force l’admiration. 2h45.

Il était presque 17h. Ce fut le moment idéal pour que le « lui » se transforme en « Son amant se prénomme Mathieu ».

Une femme avertie en vos deux C venait de libérer la parole. Ces mots maux appuyaient là où ça fait mal. Tous ces anonymes en quête de patronyme se jetèrent sur elle. Ambiance le miel et les vonvon. Forte de son soit-disant scoop, elle ne cracha pas sa Valda. Elle fit juste une promesse… »…Je vous dirai ça plus tard ». Le 4 juin prochain ? À suivre…