Cas Patrick Chamoiseau à la Collectivité Territoriale de Martinique…SERGE LETCHIMY MENT

Récemment, Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique a été contraint de publier un énième MENSONGE. Mais ça ce n’est pas un scoop. Ni un problème pour lui.

Rétablir la Vérité : Patrick Chamoiseau ne travaille plus à la Collectivité Territoriale de Martinique depuis mars 2023

Les attaques diffamatoires visant Patrick Chamoiseau ne sont qu’un tissu de mensonges, fabriqué pour discréditer un homme dont l’engagement pour la Martinique et sa culture n’a jamais faibli.

Démontons les fausses accusations :

Patrick Chamoiseau n’est plus en poste à la Collectivité Territoriale de Martinique depuis mars 2023. Sa vacation de cinq mois, à raison de deux jours par semaine, avec une rémunération proportionnelle, a pris fin en mars 2023. Cela signifie qu’il ne perçoit plus aucun revenu de la collectivité.

Il n’est donc ni payé par les impôts des Martiniquais, ni employé par la CTM, contrairement aux allégations mensongères qui circulent.

Il n’a jamais été un frein à l’émergence ou à l’embauche d’une nouvelle génération. Toute sa carrière prouve le contraire : il a toujours défendu la transmission, la valorisation des jeunes talents et l’émancipation culturelle.

Un homme de lettres et de culture, un monument martiniquais, Patrick Chamoiseau ne saurait être réduit à une ligne budgétaire. Il est l’un des plus grands écrivains contemporains, lauréat du Prix Goncourt, un penseur incontournable de la créolisation, un passeur de savoirs et un défenseur infatigable de la culture martiniquaise.

Son œuvre, étudiée dans le monde entier, a contribué à donner une voix aux réalités martiniquaises bien au-delà de nos frontières. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il n’a jamais cessé de s’engager pour sa terre natale. Sa participation à des projets internationaux, comme la Philharmonie de Paris, ne le rend pas moins martiniquais ; au contraire, elle permet à notre culture de rayonner et de dialoguer avec le monde.

Pourquoi ces mensonges ?

Si certains prennent la peine d’inventer de telles contre-vérités, c’est peut-être pour détourner l’attention des véritables enjeux. Qui a intérêt à salir la réputation d’un intellectuel martiniquais de premier plan ? Pourquoi répandre des informations aussi erronées ?

Assez de calomnies, place à la vérité !

Il est temps de respecter les faits et la dignité des personnes. Patrick Chamoiseau n’a pas à se justifier d’un poste qu’il n’occupe plus. Il n’a jamais été un parasite du système, mais un bâtisseur, un éclaireur, un créateur de sens pour la Martinique.

Ne tombons pas dans le piège de la désinformation. Rendons hommage à ceux qui œuvrent pour notre culture et refusons les manipulations qui ne servent qu’à diviser.

Diffuser la haine ne fait que renforcer une logique de “nèg kont nèg” et jouer le jeu de la médiocrité.

La Martinique mérite mieux. La vérité mérite d’être défendue.

Comme un arracheur de dents de devant et de dedans…il affirme… »Patrick Chamoiseau ne travaille plus à la Collectivité Territoriale de Martinique depuis…mars 2023″

SEUL HIC…nous avons la preuve qu’il ment comme un tube de Claude François.

Ce document qui date de…mars 2025 prouve le contraire.

Serge Letchimy alias Tèt Boskaf est donc un putain de menteur. Et on aura bientôt une occasion MAJEURE de le confondre. Et la protection fonctionnelle ne pourra rien faire pour lui. En attendant il faut que cet homme indigne d’Aimé Césaire et d’Émia Eriasec démissionne.