En cette Journée des droits des femmes, nous décernons en Martinique la palme du canard de l’année (ou connard, selon vos préférences) à Antoine, Directeur de Carabite Rom.

Ses principaux méfaits : une attitude abusive et des comportements indignes envers le sexe féminin.

“Il faisait irruption dans mon bureau pour me faire du chantage et me menaçait de licenciement si je ne faisais pas ce qu’il voulait,” relate l’une de ses victimes. “Il voulait m’imposer des choses par la force.”

Ce type de comportement n’est en aucun cas un fait isolé. Combien de victimes Antoine a-t-il laissées derrière lui au cours de sa longue carrière dans le secteur du BTP ?

Et combien d’autres victimes faudra-t-il encore avant que cela cesse ?

Alors que certaines fédérations professionnelles se targuent de vouloir féminiser un secteur où le taux de femmes n’atteint même pas 10 %, les représentants du BTP de Martinique affichent une volonté d’attirer les femmes…pour les cueillir ou les accueillir ? Bonne question.

Mais attention, mesdames : si vous voulez être confrontées à des pratiques d’un autre âge, au chantage, aux menaces, et à la domination masculine, ne cherchez plus, Antoine et ses méthodes sont là pour vous. En bonus anus, Anicet l’homme qui aime l’anis n’est jamais bien loin.

Une chose est certaine : ce qui se passe aujourd’hui ne correspond en rien à l’héritage du regretté Serge Jean-Joseph, qui lui, savait ce que signifiait réellement le respect des femmes et de ses collaborateurs.

À suivre…