En moins de 4 ans, la Collectivité Territoriale de Martinique sous Serge « Tèt Boskaf » Letchimy a connu 3 DGS (Directeur Général des Services) : Jean-Guy Mercan, André Pierre-Louis et Jordan « Tatache » Eustache.

Un record inégalé ! Un record boskafien.

Mercan est parti à la retraite.

Eustache la raie mania d’eau douce qui vivait à Paris et qui sortait de l’école, est passé de directeur de cabinet du PCE à DGS.

André Pierre-Louis qui vivait aussi à Paris, est arrivé pour vite repartir ! L’apport ne pouvant acheter la porte de l’appart de Danielle.

Leur destin parisien les ramène tous les deux à élargir le cercle de leurs amis et à , de nouveau, être collègues de ligue au sein de ministères du gouvernement Bayrou !

Mi an bel alé viré. C’est Catherine Conconne qui doit être contente. Au fait…j’ai six bokits hareng saur halal pour toi.