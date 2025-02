Collectivité Territoriale de Martinique : Jordan Eustache alias Tatache la raie menthe à l’eau…va se faire voir ailleurs

Bon débarras et bonne nouvelle. Jordan Eustache, le plus mauvais DGS de l’histoire de la Collectivité Territoriale de Martinique, rejoint le cabinet du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, en tant que conseiller chargé de la simplification, de la performance de l’action publique locale et de la fonction publique territoriale.

Voilà une information qui confirme le retour de Pierre Stéfanizzi le nettoyeur. Aussi, à Bondamanjak, on dédie à Tatache les première paroles du tube de Ralph Thamar… Exil. « J′ai si longtemps rêvé de ce pays lointain… »