Municipales 2026 : Félix Mérine dessale à Martinique La 1ère

mars 2nd, 2026

Et même sa soeur Mady est obligée de reconnaître que le premier débat auquel Félix Mérine a participé dans le cadre des Municipales de mars 2026 a été un véritable désastre.

Sur le plateau de Martinique La 1ère, le yoleur a éte incapable de trouver le bon cap. On aurait dit un pâté en pot sans câpres. Un réservoir sans carburant. Un Jimmy Cliff sans Mérine rivers to cross. Une tête sans boskaf. Une paire de godillot sans godille.

En revanche, un de ses concurrents en mode Bellune en mer Marie-Galante, était méthodique et appliqué. Sans commentaire mais comment taire ?

