Vie chère en Martinique : Bernard Hayot ne vise plus l’anus des nègres…il veut racler leurs intestins

septembre 7th, 2025

À 91 ans…Bernard Hayot vient d’obtenir son diplôme de proctologue. Et pour fêter ça il a décidé de péter le cul des nègres. Une fois de plus. Une énième fois.

À quelques heures de la finale de l’US Open de tennis entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il a décidé ce jour à Carrefour Dillon en Martinique, de faire rimer Anus ouvert avec US Open. « Pas de gâchis « …ce qui l’intéresse c’est que le nègre en chie…en Chine avec ou sans dachine. Voilà ce qu’on appelle une PROMODEBÉKÉDANSTONCUL.

Eh oui…c’est ça la vie chère dans l’île chère à Émia Eriasec. Rodrigue, as-tu du cœur au niveau cul ? Ma foi…

