En Martinique, la crise du sucre menace-t-elle l’avenir du rhum ?

septembre 7th, 2025

Voilà en illustration, un article du journal agricole Horizons intitulé « A cuba, la crise du sucre menace-t-elle l’avenir du rhum ? ». C’est une bonne mais grave question.

Si on remplace « Cuba » par « Martinique », comme dirait Joseph le questionnement n’aura rien d’anodin. « En Martinique , la crise du sucre menace-t-elle l’avenir du rhum ? »

Quand on connaît l’actuelle situation de la filière sucrière dans l’île chère à Émia Eriasec, cet article fort en « glue – cause » prend toute son importance. Alors un congrès de catégorie C pourra régler ça ? Pa fè mwen ri…man ja ka ri.

