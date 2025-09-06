Le diabète : un fléau ultramarin



Le samedi 14 novembre 2015, c’est la journée mondiale du #diabète. Les départements d’outremer historiquement terres de sucre affichent des chiffres inquiétants . #Martinique…40 000 cas, #Guadeloupe…40 000 cas … Et #LaRéunion 96 000 * cas (sixième rang mondial)… soit plus de 10 % de la population pour chacune de ces îles.

A l’île de La Réunion, on dénombre 250 décès liés à cette maladie par an et une vingtaine d’amputations par mois.

La consommation quotidienne de sucre, de riz blanc, la sédentarité, le manque d’activité physique et une prédisposition génétique (non encore confirmée par les recherches médicales) seraient à l’origine de la prolifération de ce véritable fléau.

Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l’on peut traiter et contrôler. Il est causé par un manque ou un défaut d’utilisation d’une hormone appelée insuline.

* chiffre fourni par la Fédération Internationale du Diabète (FID)