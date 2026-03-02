Guadeloupe : p…Chalus ça sent grave l’anus

Ça aurait pu être l’anis. Mais là ça pue tout autrement. Mesdames, messieurs, sortez le popcorn ou encore le bokit façon Petit-Canal du côté du petit chemin boueux. Parce que là, ce n’est plus un simple épisode de télénovela créole, c’est carrément une saison complète.

Le président de Région, Ary Chalus, va devoir faire un détour par la capitale. Pas pour inaugurer une expo sur le rhum vieux. Pas pour négocier des fonds européens. Non. Direction le Tribunal correctionnel de Paris.

Et attention, il ne voyage pas seul dans cette aventure judiciaire : sa fille et sa compagne sont aussi de la partie. Ambiance sortie familiale, version code pénal.

L’argent public, ce grand malentendu

Selon le Parquet national financier, il y aurait eu comme un petit flou artistique dans l’utilisation des indemnités de frais de mandat lorsqu’il était député à l’Assemblée nationale.

On parle d’environ 96 000 euros.

Presque 100 000.

Oui, vous avez bien lu.

Des remboursements qui se croisent, des dépenses qui se superposent, des justificatifs qui dansent la biguine… député d’un côté, maire de Baie-Mahault de l’autre. Double casquette, double remboursement ? C’est ce que la justice va trancher.

Les emplois qui posent question

Et puis il y a la question sensible : les contrats de travail de sa fille et de sa compagne comme collaboratrices parlementaires.

Problème ?

Elles auraient eu d’autres activités à plein temps au même moment.

Alors forcément, ça soulève LA question qui pique :

travail effectif… ou travail administratif invisible à l’œil nu ?

Dans une île comme la Guadeloupe, où le chômage des jeunes explose, où chaque euro public est scruté, l’affaire passe difficilement inaperçue.

Timing, hasard et calendrier politique

Et comme par magie, tout ça tombe à l’approche d’échéances électorales.

Hasard du calendrier judiciaire ?

Ou calendrier qui choisit bien son moment ?

Dans la rue, les langues se délient.

Sur WhatsApp, ça crépite.

Au marché, ça commente sur la présomption d’innocence (oui, on le rappelle)

Important : tout le monde est présumé innocent tant que la justice ne s’est pas prononcée.

Ici, on parle de poursuites, pas de condamnation.

Mais politiquement, même sans verdict, l’image prend déjà des coups.

Le vrai débat

Au-delà de la personne, la vraie question est structurelle :

Pourquoi, aux Antilles, dès qu’un élu monte haut, l’ombre judiciaire n’est jamais très loin ?

Pourquoi cette répétition de scénarios ?

Pourquoi ce rapport trouble entre pouvoir et argent public ?

Le problème dépasse un homme.

Il touche à la culture politique, aux contrôles, à l’impunité perçue.



