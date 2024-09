La Martinique, île plus que jamais factice fait actuellement son cinéma entre Hollywood, Bollywood et surtout Cooliewood.

Aussi, pas étonnant de voir le rappeur et acteur LL COOL J dans les rues de Fort-de-France la ville chère à Émia Eriasec. Nous, à Bondamanjak, on n’ose pas le croire…en bon dard et en tout cas qu’à nous.