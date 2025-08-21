La Collectivité Territoriale de Martinique a t-elle l’effet SALAIRE ?

Depuis un certains temps, chaque mois, le transit intestinal des agents de la Collectivité Territoriale de Martinique connaît une tourmente empreinte de menthe glaciale.

À l’orée de la rentrée de septembre 2025, l’effet salaire va encore rimer avec les fesses à l’air.

Une fois de plus ou… de trop, le trésorier payeur général va tenir la CTM par les couilles. D’ailleurs ce ne sont plus des gonades tellement il n’y a plus de sucre du Galion pour agrémenter la citronnade. Ce sont peut-être des burnes du Burkina Faso. Qui sait ?

Il va faire une énième avance qui va venir gonfler la dette abyssale de la collectivité. Au fait pendant q’on peut encore faire la fête, vous avez une petite idée de la masse salariale de cette entité ? Ça va vous en toucher une sans faire bouger l’autre. La suite au prochain numéro.