La Collectivité Territoriale de Martinique est devenu un « On Ne Sait Pas Square » (ONSPS). Même le 17 est aux abonnés absents. On ne sait pas où est passée la Catégorie C qui s’est barrée avec 2.8 millions d’euros. On ne s’est pas où est passé le matelas de la CTM ?

Et voilà qu’aujourd’hui notre Service de Renseignements Interne à Plateau Roy nous apprend que Ysabel Careto, la Cheffe du Protocole du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique a disparu.Plus de nouvelles. Pas un message, un sms, un mail. Rien.

Selon nos sources, n’étant plus dans les petits papiers de Serge Letchimy depuis la boulette historique du drapeau, la miss connaîtrait une traversée du désert qui la prive de dessert. Voulant garder une pomme pour la soif et pour une tarte, notre informateur creuse encore le dossier. À suivre…