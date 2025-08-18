Pourquoi la Collectivité Territoriale de Martinique veut ÉLIMINER ses satellites ?

- Quand Bondamanjak a publié cet article : https://www.bondamanjak.com/en-septembre-2025-la-collectivite-territoriale-de-martinique-envisagerait-de-licencier-une-premiere-vague-de-459-agents-😳😳😳😱😱😱/ Les DGA ceci, les DG cela on commencé à faire caca sur eux. Un caca visqueux capable d’ébranler et de branler en sus plus d’une queue. Eh oui…« Ce blog privé est un torchon…il est temps qu’on le fasse taire…6 pieds sous terre…an landjet manman’y… padon bondié… ». Sauf qu’on va remettre une couche sur le tarmac façon SAMAC… Ainsi puisque la situation à la Martinique notamment financière est…CA_TAS_TRO_PHIQUE…On va enfoncer le clou informatif. PARLONS DES SATELLITES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE. Il y en a …19. 19 Satellites. Un monde, Un univers. Une Galaxie. Un alignement créole de planètes pas toujours nettes. 1. AGEFMA – Association de Gestion de l’Environnement de la Formation en Martinique (formation professionnelle) 2. STIS – Service Territorial d’Incendie et de Secours (prévention incendie et secours)
3. Martinique Développement (anciennement ADEM) – Agence de Développement Économique de la Martinique (entreprises, économie) 4. MARTINIQUE TRANSPORT – Autorité organisatrice des transports (urbain, interurbain, maritime, scolaire, transport des élèves en situation de handicap) 5. PARM – Pôle Agro‑Ressource de Martinique (agroalimentaire, recherche et développement) 6. MMPH – Maison Martiniquaise des Personnes en situation d’Handicap (handicap, information, orientation, accompagnement) 7. Campus Caribéen des Arts (CCA) – Enseignement supérieur artistique, recherche et création 8. PNM – Parc Naturel de Martinique (biodiversité, patrimoine naturel et culturel) 9. ADIL Martinique – Agence d’Information sur le Logement (information et conseil en logement) 10. Initiative Martinique Active – Structure d’économie sociale et solidaire (prêts d’honneur, parrainage aux porteurs de projets) 11. Régie des Abattoirs de Martinique – Gestion des abattoirs (santé publique, transformation, environnement) 12. Institut Martiniquais du Sport (IMS) – Formation aux métiers du sport, santé et préparation physique 13. Tropiques Atrium Martinique – Centre culturel structurant (arts de la scène et diffusion culturelle) 14. CMT – Comité Martiniquais du Tourisme (promotion et développement touristique) 15. SAEM Le Galion – Développement de la filière canne à sucre (agriculture, patrimoine, emploi) 16. SPL MAE – Martinique Aménagement et Équipement (aménagement, maîtrise d’ouvrage, études techniques) 17. CPIOF – Centre de Planification, d’Information et d’Orientation Familiale (planning familial, droits, égalité femmes–hommes) 18. IMFPA – Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes (formation continue pour demandeurs d’emploi, salariés, entreprises) 19. ADDUAM – Agence de Développement Durable d’Urbanisme et d’Aménagement de la Martinique (urbanisme, habitat, transports, environnement). Aujourd’hui, il est question de dégraisser ce dérangeant mammouth obèse. La Collectivité Territoriale de Martinique n’a plus un sou. Sa situation financière est grandement inquiétante. « Letchimy débantjé » comme dit ma manman. Et ce petit bout de femme n’a pas besoin de prendre de la hauteur pour comprendre l’évidence. Après les 459 « licenciements »que nous avions annoncé…d’autres drames humains, familiaux, et vous l’avez compris, ne me dites pas le contraire, sont à prévoir. Le Noël 2025 ne risque pas de faire de cadeaux à tout le monde en Martinique. Le sapin va nous foutre les boules. Le petit jésus…bon bref…Hélas. Tique. Sénégalaise. Poux…UP. Ma puce.
gilles dégras