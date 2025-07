Martinique : à quoi sert CITY UP ?

Article publié la première fois le 27 octobre 2023…

À quoi sert CITY UP ?C’est une bonne question…car en matière de coquille vide on a du mal à faire mieux en Martinique. Pourtant l’île chère à ÉMIA ERIASEC est un hub d’emplois fictifs. Une référence quasi mondiale. Quelle sont les actifs de cette SEM « inventée » au coeur de la facticité foyalaise ? C’est une bonne question. Une seule chose est sûre son présent, son avenir et surtout son destin ont été sérieusement et gravement compromis par l’élection de Philippe Jock à la tête du Grand art de Fort-de-France. un séisme. Un tsunami entre amis de vendeur de pain mie.

Alors quand Alain Alfred le pape créole du pantalon Tergal moule couilles signe ce communiqué pour rendre un hommage de roi mage à Alex Cypria…on nage dans l’étonnement. City Up c’est peut-être une boite qui rédige un communiqué par an. Peut-être. Son avenir nous le dira.