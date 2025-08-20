Bruno Retailleau adopte une dimension capillaire boskafienne ?





Voulant jouer à fond la carte de l’apaisement avec la Collectivité Territoriale de Martinique, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a fait un choix capillaire déterminant afin de donner une véritable chance au tête à tête qu’il aura avec Serge Letchimy lors de sa visite prévue dans l’île chère à Émia Eriasec en fin de semaine. Espérons que les deux hommes ne vont pas confondre narcotrafic et connardtrafic. Croisons les doigts en bon dard et en tout cas car il est important de prendre de la hauteur quand la coke a in allez.