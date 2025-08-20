Bruno Retailleau adopte une dimension capillaire boskafienne ?

août 20th, 2025

Voulant jouer à fond la carte de l’apaisement avec la Collectivité Territoriale de Martinique, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a fait un choix capillaire déterminant afin de donner une véritable chance au tête à tête qu’il aura avec Serge Letchimy lors de sa visite prévue dans l’île chère à Émia Eriasec en fin de semaine. Espérons que les deux hommes ne vont pas confondre narcotrafic et connardtrafic. Croisons les doigts en bon dard et en tout cas car il est important de prendre de la hauteur quand la coke a in allez.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer