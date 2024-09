Eddie Marajo : « je pense quil faut foutre la paix à Serge Letchimy »

Cliquez sur le lien qui suit pour voir la Vidéo :

https://x.com/gillesdegras/status/1839003909655760929?t=pWRoP5bjGMpiETZ2pv2n0Q&s=19

Ne pouvons pas être historique, le lundi 23 septembre 2024, est un malheureux jour hystérique en Martinique. Eddie Marajo, qu’on ne présente plus, hélas, vient dans le cadre de l’émission 7 à nous, faire la communication de crise de son patron le désormais glaire Serge Letchimy.

En service commandé (on se répète), il adopte une méthode shocking pour déstabiliser son public et ses collègues. On se croirait au Chili, au en Corée du Nord. Au choix mais a-t-on vraiment le choix.

Il sort sa phrase à la con plusieurs fois mâchée avant d’arriver sur le plateau de Via ATV qui rappelons le n’a toujours pas reçu les 200 000 € /an sur trois ans de subventions accordées (sic) par la Collectivité Territoriale de Martinique pour être en phase avec le contraignant moule éditorial boskafien.

« je pense quil faut foutre la paix à Serge Letchimy » …à Bondamanjak qui fêtera ses 30 ans le 4 octobre 2024, cette phrase empreinte de macoutisme métis nous fait sourire. Aussi nous sommes en train d’analyser à la loupe cette émission et…d’autres articles sont à venir en mode…PERSONNE NE VOUS EN PARLE DONC ON VA VOUS EN PARLER.À suivre.