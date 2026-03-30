Lettre d’un robertin à un ami robertin bon teint comme Bill Tin

Sans être l’œuvre d’un visionnaire qui a les nerfs en Martinique, selon ce que Mady m’a dit, ce texte aura le mérine, oups… le mérite d’ouvrir les yeux loli des Robertins et autres Robertines. Au fait ce qu’entend Robert par fête est parfaitement en phase avec la facticité créole voulue.

Par Luc Léoture

On sait au moins pour qui roule désormais le maire du Robert…

Les élections de la CTM en vue: Azérot, Conconne, Monplaisir, les trois sont montés à la tribune remercier le petit….les seuls.

Letchimy a créé Mérine l’homme politique, il doit s’en mordre les doigts, sa créature lui a échappé et est passé à l’ennemi…..yo pa ka fè lafèt épi boug Trénelle 🥶

“je viens en candidat libre“ avait il dit…la bonne blague…

Azérot dans son enthousiasme vend la mèche et dit qu’il l’avait accompagné à Paris voir ses « copains » ministres MACRONISTES bien avant les élections dans une manœuvre de »Bo Fès » quoi 😋

Donc Félix tu as menti….en disant que « tu n’étais pas avec Azérot, jamais »…même à moi.

Au moins je ne suis pas cocu ce dimanche….par contre serre les fesses, Frangin…🙏🏾

J’avais écrit « innocemment » que j’aurais du mal à voter pour un candidat qui ne dit pas à qui il va vendre ma voix par la suite…

Luc Léoture