Rallye des Grands Fonds en Guadeloupe : Simon Jean-Joseph/Patrick Pivato…un binôme made in Martinique fort comme un seul homme. Cette vidéo permet de toucher du doigt et de l’œil le rôle important voire crucial du co-pilote. Patrick Pivato lit ses notes sur un cahier à spirale. Une lecture fluide sans chicane entre l’écrit et l’oral.

Voir la vidéo :

https://youtube.com/shorts/MYQwaJyiuLE?si=zGMham3vMk2d5Jv1