Catherine Conconne ambassadrice de l’éphémère, de la poudre aux yeux et de la facticité créole

« Le Bonheur est l’instant que l’on consacre à la jouissance » cette citation d’Antoine Crozat va comme un gant déguisé en moufle à Catherine Conconne la sénatrice plus que jamais factice de la Martinique. Quand on lit ce texte à la con…on oublie qu’on vit en Martinique. Avec son tissu existentiel empreint de corruptions vives; Une énième spécificité créole.

Des scandales qui se bousculent au portillon. Madivial, Ceregmia, retraite illégale de Serge Letchimy, détournement de plus de 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), trou financier de la CARPA, ouverture de la Maison de l »Avocat prévue depuis 7 ans, les 11, 4 millions de factures non certifiées du REJI, les 14 millions du CDAD, le procès de la SODEM, la situation du SMTVD.

Et le cas Cathou qui a de la merde dans les yeux qui nous parle d’amour, de paix, de pet (oups) dans une île chère à Émia Eriasec où on a jamais autant ôter la vie par armes à feu en une année.

Catherine…arrête ton cinéma sinon je demande à Alexandra et à Bòlof de te réclamer des mentions légales.

Vivement le 19 février. 2026. Évidement de Lady Chatterley.