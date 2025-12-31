En Martinique l’année 2026 commence le 19 février…

Énième spécificité en Martinique. Selon le calendrier boskafien, l’année 2026 débutera de façon effective le 19 février dans l’île chère à Émia Eriasec. Aussi, Bondamanjak va dresser rigoureusement une liste de personnalités qui méritent des voeux qui sont l’aveu de leur facticité notoire au coeur de la vie de la cité créole. Nous souhaitons donc une bonne année à …26 de nos lecteurs les plus fidèles et assidus…avec mentions légales en sus moi la bitte à bon port.

Murielle Renar-Legrand, Dominique Nicolas, Serge Letchimy, Didier Laguerre, Max Bunod, Alexandra Élizé, Michaël Leton, Catherine Conconne, Bernard Hayot, Stéphane Hayot, Stéphane Magin, Laurence Hunel Ozier-Lafontaine, Mathieu Cordémy, Catégorie C, Gilles Cazenave, Dario Rengassamy, Belfort Birota, Elisabeth Landi, Lucien Marc, Jessy Laurent, Jean-Luc Valentin, Alex Saint-Zéby, Jacqueline Miram Marthe-Rose, Philippe Edmond-Mariette, Anicet et Antoine…