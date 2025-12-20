Carpa Martinique…Mumu…et si c’était le double ? Alors que nous avions annoncé 8 000 000 € d’investissements hasardeux, nos informateurs qui sont dans la matrice judiciaire dans l’île chère à Émia Eriasec sont formels.

Ils sont en train de vérifier les données et le constat pourrait être cataclysmique.

À l’orée de la énième naissance de Jésus, on envisage un chiffre qui fera frémir les burnes créoles jusqu’au Burkina Faso. Nous sommes très inquiets. À suivre (évidemment).

