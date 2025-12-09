La CARPA Martinique doit près de 500 000 € à une victime

Eh oui…ce n’est pas drôle pour tout le monde.

En Martinique, la CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) touche le fond en matière de fonds.

Et depuis que Bondamanjak en parle bien avant le Canard Enchaîné et Martinique la 1ère, (5 mois) la parole se libère. C’est le cas pour une victime à qui on doit près de 500 000 €.

Depuis plusieurs semaines elle se fait mener en bateau et l’embrouille semble avoir bon rythme de croisière. Pour tout vous dire ça sent même le Titanic…et à l’orée de la énième naissance de Jésus, nous ne ferons pas la rime qui va avec. Par pudeur. Mais ça ne va pas durer. À suivre… (évidemment).

