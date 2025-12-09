La CARPA Martinique doit près de 500 000 € à une victime

décembre 8th, 2025

Eh oui…ce n’est pas drôle pour tout le monde.

En Martinique, la CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats) touche le fond en matière de fonds.

Et depuis que Bondamanjak en parle bien avant le Canard Enchaîné et Martinique la 1ère, (5 mois) la parole se libère. C’est le cas pour une victime à qui on doit près de 500 000 €.

Depuis plusieurs semaines elle se fait mener en bateau et l’embrouille semble avoir bon rythme de croisière. Pour tout vous dire ça sent même le Titanic…et à l’orée de la énième naissance de Jésus, nous ne ferons pas la rime qui va avec. Par pudeur. Mais ça ne va pas durer. À suivre… (évidemment).

Plus d’infos sur le cas CARPA

Martinique : la CARPA en mode Carpaccio chaud ?

Martinique : la CARPA en mode Carpaccio chaud ?

Dantesque scandale financier au barreau de Fort-de-France en Martinique

Dantesque scandale financier au barreau de Fort-de-France en Martinique

Lettre ouverte à Antoine Diesbecq Président de l’Union Nationale des CARPA (UNCA)

Lettre ouverte à Antoine Diesbecq Président de l’Union Nationale des CARPA (UNCA)

Magistrats et argent public : La justice ultramarine face à ses propres démons visqueux

Magistrats et argent public : La justice ultramarine face à ses propres démons visqueux

Murielle Renar-Legrand…où sont passés les 8 000 000 d’euros de la CARPA ?

Murielle Renar-Legrand…où sont passés les 8 000 000 d’euros de la CARPA ?

Les avocats de Martinique sont-ils des enculés-es ?

Les avocats de Martinique sont-ils des enculés-es ?

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer