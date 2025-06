Dantesque scandale financier au barreau de Fort-de-France en Martinique

Quand on pense à la façon dont la bâtonnière de l’ordre des avocats se présente comme étant l’avocat, du préfet, du gendarme et du « voracial » prédateur économique Bernard Hayot et qu’elle ne nous dit rien sur le trou immense, vertigineux, abyssal de la CARPA qui est l’institut financier qui récupère toutes les sommes au profit des clients versées sur le compte des avocats qui devrait être nécessairement positif et qui se retrouve en solde négatif de plus de 8 millions d’euros.

Oui vous avez bien lu avec ou sans lecture en diagonale. 8 000 000 €. Eh oui c’est la diagonale de l’anal. Comment est-ce possible ? Facticité créole.

Et pourquoi le procureur de la République (Raie) si prompt à poursuivre pour des peccadilles ne dit rien ?

Est-ce lié au silence complaisant des avocats dans l’affaire du CDAD et de la participation de certains avocats au scandale financier créé de toute pièce par la présidente du Tribunal ?

De quoi se manjé kochon créole est -il le nom ?

Bondamanjak enquête et reviendra vers vous avec tous les éléments. Et ça va chier la carpaccio.

En attendant Mme la Bâtonnier pouvez vous indiquer aux justiciables martiniquais les éléments du dossier avant que le Procureur de la République ne s’en mêle … les pinceaux. So.



gilles dégras

