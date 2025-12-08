Une cheffe d’entreprise de Martinique soucieuse de mentions légales employait pourtant une femme de ménage au noir

décembre 8th, 2025

La Martinique est vraiment l’île qui offre le meilleur terreau humain à la facticité.

Voilà le cas d’une cheffe d’entreprise de l’île chère à Émia Eriasec qui sollicite un cabinet d’avocats parisien pour dénoncer l’absence de mentions légales sur le site d’information Bondamanjak. Sauf que nous aussi nous savons creuser…

Cette personne aurait employé une femme de ménage à son domicile pendant plusieurs années sans la déclarer.

Les autorités « compétentes » (notez l’utilisation de guillemets) en mode « Oh Madiana jou a ka ouvè ladjé mwen » sont au courant de ce dossier mais auraient fermé les yeux tellement le film est gore. Loli et louche. À suivre

