Bagarre au coeur de la facticité créole sur la ligne de départ de la 5ème étape du 39ème Tour de Martinique des yoles rondes.

Ce Jeudi 31 juillet 2025, dès 10h35, la connerie martiniquais a encore oeuvré au coeur de la démocratie participative. Un départ calamiteux. Une honte boskafienne. Résultat, le directeur de course devient le puching ball de toute une population passionné. Bouf. Bouf. Yon dé tjok an djet. An kounia manman’w. An bon dard et en tout cas Kalash…hein…hein…