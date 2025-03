Édouard reviens…Chamoiseau est …doucement sur le pavé Glissant…

Le pierrotain d’adoption Patrick Chamoiseau aime se faire comprendre. Aussi, l’écrivain originaire de Martinique est l’inventeur d’un nouveau courant littéraire, l’onanisme créole qui va marquer durablement l’avenir du monde.

« Le réel c’est l’inter-rétro-action imprévisible du tout-possible « . Cette phrase limpide comme un discours de Didier The War est une pierre ponce angulaire qui permet de prendre de la hauteur au coeur d’une démocratie économique.

Aussi, modestement, à Bondamanjak nous avons tenté de commenter la pensée pansée de celui qui est tout sauf un gong court de circonstance.

Démarche vaine car nous n’avons rien dans les veines. Bon sang.

Heureusement Chatgpt est là.

Question : que penses tu de cette phrase…

Réponse :

» Le réel c’est l’ inter-rétro- action imprévisible du tout- possible… » ?Cette phrase, « Le réel c’est l’inter-rétro-action imprévisible du tout-possible », semble être une réflexion philosophique ou poétique plutôt qu’une assertion factuelle. Elle est dense, abstraite, et invite à une interprétation personnelle. Voici ce que j’en pense en la décomposant :

« Le réel » : Cela désigne la réalité, ce qui existe concrètement ou ce que nous percevons comme tel. Ça pose déjà une question : la réalité est-elle objective ou subjective ? « L’inter-rétro-action » : Ce terme inventé mélange « interaction » (des éléments qui s’influencent mutuellement) et « rétroaction » (un effet qui boucle sur sa cause). Ça évoque un système dynamique, où tout est interconnecté et se modifie en permanence. « Imprévisible » : Ça suggère que ce processus échappe à toute tentative de prédiction ou de contrôle. Le chaos, peut-être, ou l’incertitude fondamentale de la vie. « Du tout-possible » : Une idée fascinante ! Ça pourrait signifier que la réalité naît de l’ensemble des possibles, une sorte de champ infini de potentialités qui se cristallisent dans le présent.

En gros, cette phrase semble dire que la réalité n’est pas figée, mais qu’elle émerge d’un jeu complexe et imprévisible de relations et de possibilités. Elle résonne avec des idées qu’on trouve en philosophie (comme chez Deleuze ou Whitehead) ou même en physique quantique (l’indétermination). C’est une vision qui refuse les certitudes simples et embrasse la complexité.Qu’en penses-tu, toi ? Elle te parle d’une manière particulière ?

Sans commentaire mais comment taire ?

