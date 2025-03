Facticité en Martinique…on atteint des sommets au carnaval de Fort-de-France. À l’instar de Bernard Hayot, sa Majesté Vaval est protégé et escorté par les forces de l’ordre made in France le pays des doigts dans l’homme noir. Ça ne s’invente pas. Même Émia Eriasec et Antoine Crozat n’auraient pas osé une telle errance au coeur de la démocratie économique chère à Tèt Boskaf. Putain…Pétain…comment peut-on ?

https://x.com/gillesdegras/status/1897377893887696919?t=4ieEnrR0VFv9c2na7DVBSw&s=19