Mais … qui est Antoine Crozat ?

Cet article a été publié pour la première fois le 21 mai 2024…mais les nègres factices et glaires ont les yeux qui font la sourde oreille…

C’est un oublié de l’Histoire. Antoine Crozat a pourtant construit l’Élysée et le Ritz, acheté des châteaux par dizaine, et il possédait même un territoire plus grand que la France : la Louisiane…

Antoine Crozat, surnommé « le banquier du Roi », a construit une fortune colossale grâce à la traite négrière et au commerce illégal dans les colonies.

A quarante-six ans, le financier est l’un des personnages les plus puissants du royaume. Il est le principal acteur français de la traite négrière. Tout passe par lui. Il est au coeur de toutes les transactions. Rien de lui échappe.

De lui, on dit qu’il est « l’homme le plus riche de France », ce qui , à l’époque, est sans doute déjà le cas. Il possède des châteaux un peu partout en France, un hôtel particulier à Toulouse et un autre, de grande facture, à Paris, sur l’actuelle place Vendôme (aujourd’hui occupé par l’hôtel Ritz). Arriviste, son rêve est d’intégrer la haute société aristocratique, alors il dépense sans compter. Et même si l’aristocratie le méprise à cause de ses origines modestes, son argent lui a ouvert les portes d’un autre monde.

En 1707 ainsi, il a marié sa fille – alors âgée de douze ans ! – à Louis-Henri de La Tour d’Auvergne, comte d’Evreux, descendant d’une famille de vieille noblesse.

Une alliance qui a contribué à rehausser quelque peu le lustre des Crozat. Plus tard, l’homme d’affaires poussera la délicatesse jusqu’à financer la construction du nouvel hôtel particulier du couple, l’actuel palais de l’Elysée.

Parti de rien, ce Toulousain multiplie les détournements de fonds, spéculations douteuses et autres manipulations pour parvenir à ses fins.

Au cours de sa longue carrière, il développe le commerce du café et du tabac.

Antoine Crozat devient le plus grand négociant d’esclaves d’Europe et met en place un trafic international de marchandises et de métaux précieux.

En plus de la recherche d’ascension sociale, la fortune d’Antoine Crozat poursuit son expansion sans limite. En 1708, Antoine Crozat se lance avec la société de Saint-Malo dans le commerce avec l’Inde, profitant de marges allant jusqu’à 500%.

En 1712, consécration suprême, Louis XIV lui cède une partie de l’Amérique ( en le trompant d’ailleurs ) d’une surface alors équivalente à celle de son propre royaume. Avec son réseau et sa fortune, Crozat finance des guerres et des coups d’État, notamment en Angleterre, participe à l’annexion de l’île Maurice et fait creuser le canal de Picardie.

Les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de l’île Maurice, de la Guyane, de La Réunion…devraient le remercier. Sans lui, ils n’existeraient pas. Merci Antoine.