Le Pôle joaillerie de la Martinique la énième connerie krizokal de Serge Letchimy



Il y a 11 ans…🎶🎶do you remember ?🎶🎶🎶

Le 5 septembre 2014 sur le site international de Serge #Letchimy on peut lire un texte dont la gouvernance ne manque pas d’ingénierie krizokalienne : « Le Président du Conseil Régional, Serge Letchimy, s’est entretenu ce jeudi soir avec une délégation de joailliers Martiniquais et de représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la #Martinique, afin de les associer à un projet de coopération avec l’Etat du Parà au Brésil.

Le projet consiste à importer des pierres précieuses et semi-précieuses en provenance du Brésil afin de les transformer et créer des bijoux au sein d’un nouveau pôle joaillier en Martinique. Une opportunité que veulent saisir les professionnels de l’orfèvrerie Martiniquaise à la recherche de nouveaux débouchés, notamment vers le marché européen. »

Tout le monde a la grosse tête. Brazil. Ou a tiré’y si ou sé Grésil. Samba. Falcao…filao…cacao…obao…il fait bon lao. Parà sé ta mol.

En créole « Tout’ moun an tèt boskaf ». Carioca. Tapioca.

Comme dit Aimé Césaire « Prenez de la hauteur… » En phase avec le chantre de la négritude, Sergio est en mode Coolimanjaro, un nouveau sommet culminant, taillé sur mesure…histoire de mesurer en grand, toute la mesure sa démesure. Masure.

Le retour sur terre est violent un peu comme le 13 décembre 2015. Mais le désormais député de Fort-de-France n’est plus au point d’impact.



Le 6 janvier 2016, c’est Alfred Marie-Jeanne qui reçoit une missive de la Préfecture qui donne un violent « Reste tranquille » au projet de Letchimytho.



Les mots sont violents et, cette fois 7 = 49, SL aura du mal à traiter le Préfet de menteur sur Radio-Est l’antenne propagande de son ami Mowis. Quel comique. Mowis ou Sergio ? À vous de choisir. Une seule chose est sûre, son pôle joaillerie, il ne pourra le faire qu’avec ses bijoux de famille. Et encore… vu que tout ce qui brille chez cet homme n’est pas or.