Colère d’un Collectif d’avocats pénalistes français…et pendant ce temps-là Pascaline.. tu fais quoi…tu glandes CAR PAs de cotylédons ?

avril 26th, 2026

Plus de 900 avocats pénalistes de France (926 pour être précis) montent au créneau contre les nouvelles errances du ministère de la justice.

En Martinique, pour la énième fois on est en mode guacamole épicé à la vinaigrette de vit nègre bio bòlòf.

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