Kathleen Bilas et Alexandra Elizé sont furieuses. À Martinique La 1ère on est en mode… rien à branler. Sachant qu’au carnaval 2025 ça va sentir le phallus geyser. Bref. Moins sérieusement à Via ATV, on ne sait toujours pas écrire le mot ILLETTRISME. Eh oui les telenovelas ça rime avec …hélas.