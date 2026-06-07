Mathieu Cordémy ne veut plus être le Milou de Serge Letchimy. Il ne veut plus porter le café, la sacoche, le pâté cochon à Noêl. Manier la balayette, renouveler le PQ comme un glaire directeur de cabinet.

Il ne veut plus être celui qui erre comme le R. Lui qui aime les chiffres, il ne veut plus être un petit taux. Sans intérêt. Désormais il veut changer de catégorie. Il est le C. Et c’est le plus important. C’est décidé. Les dés sont jetés. Il n’y a que ça pour l’aider.

Aussi, qu’on le veuille ou non…l’heure de lui-mème a sonné. Ding dong.

Être député « l’an vit » ne lui manque pas. Il y croit dur comme chibre. Donc ça va se faire avec ou fer même si l’enfer du décor veut en faire son affaire.

Député…c’est un rêve fou…mais c’est son rêve d’enfant et surtout une promesse faite à sa marraine. L’avenir flirte donc avec le futur de cet homme qui dorénavant sait faire la différence entre aimant émancipé et amant aimant pisser.