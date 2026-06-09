FOLLOW ME…Putain qui a pondu cette MERDE ?

juin 8th, 2026

Le CHU de Martinique a déployé, le 20 avril 2026, une solution numérique  intitulée « Follow Me » au sein du service d’accueil des urgences du site Pierre Zobda Quitman.

Ce dispositif permet aux patients et à leurs proches de suivre en temps réel les étapes de la prise en charge via une interface accessible par SMS, sans téléchargement, tout en garantissant la confidentialité des données.

Seul hic, ce logo est un désastre créatif. Une catastrophe graphique. Impossible pour le coeur de cible de comprendre ce truc. Une copulation étonnante entre un W et un M qui embrouille grandement le message. En sus …FOLLOW ME. Lol…les patients qui fréquentent le CHUM sont anglophones ? Faîtes le test auprès de vos anciens…vous allez toucher du doigt…l’imbécilité de cette fausse bonne idée. Bref.

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